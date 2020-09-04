Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 336 kök kenevir bitkisi ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyü Bahçe mezrasında ikamet eden üç şüpheli şahsın bahçelerinde kenevir ektikleri bilgisi alınması üzere jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların bahçelerinde yapılan arama neticesinde 336 adet kenevir bitkisi ve 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN