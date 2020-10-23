Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi ilçesinde Y.D. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 420 adet uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Şüpheli Y.D. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ