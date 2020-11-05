Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
05.11.2020 14:05
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde üç eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde üç eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Y.C, M.B. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube, İnegöl Yeniceköy Mahallesi ve Osb jandarma ekipleri söz konusu 3 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda selvi e vesrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınırken, M.K. isimli şahıs ise her yerde aranıyor. - BURSA
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