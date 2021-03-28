Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

28.03.2021 13:30
Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.C.A (23) ve K.K (26) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Perşembe Beldesinde durdurulan, içerisinde M.C.A (23) ve K.K (26) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; (2) gr kubar esrar ve (1) adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

M.C.A (23) ve K.K (26) isimli şahıslar hakkında Sokağa Çıkma Yasağına uymadıklarından idari yaptırım uygulanmak amacıyla tutanak tutuldu. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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