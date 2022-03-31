Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

31.03.2022 15:43
Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışma neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada; 5 bin 96 adet sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edilen gelir olarak 7 bin 45 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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