Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu

18.06.2022 12:04
Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçe ve köylerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçe ve köylerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 35 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi ve köylerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Arama kararına istinaden 4 şahsın ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak yapılan aramada; 2 adet cep telefonu, 17 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Araçta uyuşturucu ile yakalandılar Araçta uyuşturucu ile yakalandılar Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 12:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement