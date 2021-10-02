Son dakika haber! Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 46 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından 46 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Evrenuşağı ve Fatih Mahallelerinde uyuşturucu operasyonları yapıldı. Yapılan operasyonlarda toplamda 46 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şüpheli H.Ş.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - SAMSUN