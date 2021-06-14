Jandarmanın 182. yıldönümü için video hazırlandı

Ekiplerin hazırlıkları, çalışmaları, olaylara yaklaşımı, tatbikatları, kırsalda vatandaşla iç içe olan görüntüleri beğeniyle karşılandı

ESKİŞEHİR - Jandarma'nın 182. yıldönümü sebebiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hazırlanan video büyük beğeni topladı.

1839 yılında kurulan Jandarma'nın, bu yılki 182. yıldönümünü sebebiyle çeşitlik kutlamalar hazırlanıyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personellerince günün anlam ve önemini vurgulamak, jandarma ekiplerinin çalışmalarını göstermek amacıyla bir video hazırlandı. Videoda ekiplerin hazırlıkları, çalışmaları, olaylara yaklaşımı, tatbikatları, kırsalda vatandaşla iç içe olan görüntüleri yer aldı. Hazırlanan video izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.