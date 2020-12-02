Son dakika haber! Jandarmanın bulduğu kanatları kırık kızıl şahine tedavi - Son Dakika

Son dakika haber! Jandarmanın bulduğu kanatları kırık kızıl şahine tedavi
02.12.2020 11:16
Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde kanatları kırık kızıl şahin buldu.
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde kanatları kırık kızıl şahin buldu. Şahin, tedavisi için milli park görevlilerine teslim edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu. Kuşun kanatlarının kırık olduğu belirlendi. Çanakkale bölgesinde nadir görülen bir kuş türü olan kızıl şahin, tedavisi için Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi.
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