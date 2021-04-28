Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu, nesli tükenmekte olan balabana tedavi - Son Dakika

Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu, nesli tükenmekte olan balabana tedavi
28.04.2021 16:16
Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekiplerince ayağı kırık bulunan ve nesli tükenmekte olan balaban, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekiplerince ayağı kırık bulunan ve nesli tükenmekte olan balaban, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bigalı köyünde yürütülen çalışmalarda, dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan balabanı ayağı kırık buldu. Balaban, muayene ve tedavi yapılması için Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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