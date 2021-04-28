Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu, nesli tükenmekte olan balabana tedavi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekiplerince ayağı kırık bulunan ve nesli tükenmekte olan balaban, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bigalı köyünde yürütülen çalışmalarda, dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan balabanı ayağı kırık buldu. Balaban, muayene ve tedavi yapılması için Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.