Son dakika haber: Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu

03.03.2021 10:00

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası olduBu köpekler görevlerde hassas burunları sayesinde, jandarmanın eli-ayağı oluyorlar Mersin'de görev yapan ve jandarmanın 'can dostları' olan narkotik, bomba arama, iz takip, kadavra, tütün ve mayın arama köpekleri, 2020 yılında da...

Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu

-Bu köpekler görevlerde hassas burunları sayesinde, jandarmanın eli-ayağı oluyorlar

MERSİN - Mersin'de görev yapan ve jandarmanın 'can dostları' olan narkotik, bomba arama, iz takip, kadavra, tütün ve mayın arama köpekleri, 2020 yılında da suçluların korkulu rüyası oldu. Görevlerde kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla suç unsurlarını bulan köpekler, jandarmanın eli-ayağı oluyorlar.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve KOM şube müdürlüklerinde görev yapan köpekler, suçlulara göz açtırmıyor. Narkotikte 'Fındık', 'Çaylak', 'Dünya', bomba aramada 'Kapsül' ile 'Taviz', tütünde 'Tonik', kadavrada 'Sarı', iz takipte 'Hera' ve mayında 'Herkül', 2020 yılındaki operasyonlarda da başarılı çalışmalar yaparak jandarmanın eli-ayağı oldu. Özellikle narkotik köpekleri, uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları 522 operasyonda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmazken, jandarmanın en büyük destekçisi narkotik dedektör köpekleri oldu. Görev köpekleri, jandarma ekiplerince düzenlenen ve 45 kilo 690 gram esrar, 7 kilo 33 gram toz esrar, 152 gram skunk, 58 gram bonzai, 849 adet ectacy, 2 bin 1 adet captagon, 17 gram metamfetamin, 52 gram eroin ve 6 bin 70 adet sentetik hap ele geçirilen operasyonların büyük bölümünde yer alarak, insanın gözle göremediği, kokusunu alamadığı yerlerde uyuşturucuları buldu. Suçluların adeta korkulu rüyası olan görev köpekleri, 2020 yılında 352 yol kontrolü, 149 ev, 4 arazi ve 17 umuma açık yerde de arama faaliyetine katıldı.

"Köpeklerimiz yapmış olduğumuz bütün görevlerde bizlerin en büyük yardımcılarıdır"

Bomba arama köpek sorumlusu Uzman Jandarma Alaaddin Şınay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır köpeği 'Kapsül' ile birlikte Mersin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığını söyledi. Komutanlık bünyesinde 3 narkotik, 2 bomba, 1 tütün, 1 kadavra, 1 iz takip, 1 mayın olmak üzere 9 görev köpeği bulunduğunu belirten Şınay, "Köpeklerimiz her gün günlük eğitim programı dahilinde eğitim alıyorlar. Köpeklerimizi daha çok suç konusu malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama noktalarındaki aramalarda, ayrıca yapılan diğer tüm aramalarda ve ihtiyaç duyulduğunda kayıp şahıs aramalarında kullanmaktayız. Bilindiği gibi köpekler, koku alma duyusu çok fazla olan canlılardır. Onun için köpeklerimiz yapmış olduğumuz bütün görevlerde bizlerin en büyük yardımcılarıdır" dedi.

"Köpeklerle aramızda dostluk benzeri bir bağ oluşmaktadır"

Köpeklerle geçirdikleri bir günden de bahseden Şınay, "Mesai başlangıcında köpek kullanıcısı olarak arkadaşlarımız arasından nöbetçi olan personelden köpeğimiz hakkında bilgi aldıktan sonra, kendimiz gözlem yoluyla köpeğimizin herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığına bakarız. Daha sonra her köpek kullanıcı kendi köpeğine branşı doğrultusundaki eğitim programına göre eğitimlerini yaptırmaktadır. Aksi takdirde her canlıda olduğu gibi köpeklerde de bildiklerini unutma eğilimi olabilmektedir. Kapsül, benim ikinci köpeğim. Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Daha önce kardeşi Kartuş ile beraber çalışıyorduk. Gözlerindeki sağlık problemi nedeniyle onu sistemden çıkardık. Ancak kaderine bırakmadık. Başka bir birlikte temiz ve güvenli bir ortamda hayatını devam ettirmektedir. Kapsül ile birlikte eski birliğimden ayrılmadan önce kardeşi Kartuş'u ziyaret ettik. Memnuniyeti gözlerinden okunmaktaydı. Fırsat buldukça bakıcısı aracılığı ile görüntülü görüşme yaparız. Anlatmak istediğim bu canlılarla zaman içerisinde aramızda dostluk benzeri bir bağ oluşmaktadır" diye konuştu.

"Eğitimlerimiz koşullu şartlanma temeline dayanmaktadır"

Narkotik köpek sorumlusu Uzman Jandarma İbrahim Akdağ ise köpeğiyle birlikte planlı arama faaliyetlerinin yanı sıra plansız olarak aniden gelişen ilgili birliğin talebi ile her türlü aramalara katıldıklarını söyledi. Bugüne kadar çok fazla miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini belirten Akdağ, "Köpeğimizle çalışmaya başladığımız günden itibaren eğitimlerimize başlıyoruz. Eğitimlerimiz koşullu şartlanma temeline dayanmaktadır. İstediğimiz başarıyı sergileyen köpeğe ödül vermek suretiyle isteklerimiz doğrultusunda yönlendirmekteyiz. Özet olarak köpeklerin üstün koku alma özelliklerinden azami derecede faydalandığımızı söyleyebiliriz. Biz bu canlılarla henüz yavru iken birlikte geçirmeye başlıyoruz. Doğal olarak aramızda bir bağ oluşuyoruz ve birbirimize alışıyoruz. Zaman içerisinde her başarı sonrası elde ettiği ödül ile köpeklerimiz bize daha sadık oluyor. Onların her başarısı da bizi sevindiriyor. Bu sarmal devam edip gidiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu
Son dakika haber: Jandarmanın can dostları suçluların korkulu rüyası oldu

Narkotik, Kadavra, Mersin, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarmanın 'can dostları' suçluların korkulu rüyası oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:26:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Jandarmanın "can dostları" suçluların korkulu rüyası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei