Son dakika haber! Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor

07.10.2022 10:28
Son dakika haber! Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor

Son dakika haber: VAN İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 37 dedektör köpek, birçok operasyonda ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.

VAN İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 37 dedektör köpek, birçok operasyonda ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor. Narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Dedektör köpeklerden 'Foya', 'Hayta', 'Helva' ve 'Haşin', 2022'de katıldıkları operasyonlarda önemli başarı kazandırdı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 37 dedektör köpek, kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonların yanı sıra uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol oynuyor. Jandarmadaki eğitmenlerince özel bakım ve eğitimleri tamamlanan köpekler, ekipler ile operasyonlarda görev alıyor; suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Köpekler; narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile katıldıkları operasyonlarda büyük başarılar kazandırıyor.

'Foya', 'Hayta', 'Helva' ve 'Haşin'; farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Narkotik köpeklerden, Belçika Malinois cinsi 'Foya', aldığı özel eğitim ve doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleriyle uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Jandarmanın 2022'de düzenlediği 500 operasyonda görev alan 'Foya', toplam 240 kilo uyuşturucu ile 70 bin uyuşturucu hapın ele geçirilmesini sağladı.Belçika Malinois cinsi kadavra arama köpeği 'Hayta' ise 2022'de 4 göreve katılırken, Alman çoban köpeği 'Helva' da jandarmanın katıldığı birçok arama-kurtarma faaliyetinde görev alarak kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

Asayiş olaylarında görev alan Belçika Malinois cinsi 'Haşin' ise katıldığı 23 görevde 3 olaya müdahale ederek önemli katkı sağladı. 'Haşin', önemli olaylarda kaçan şüpheleri yakalamasında jandarmaya yardımcı oluyor. Birçok olayda görev alan köpekler, bazen oturarak bazen havlayarak, farklı tepkiler vererek, jandarmanın yanında önemli görevler üstleniyor.


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Kaynak: DHA

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

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