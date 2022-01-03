Son dakika haber: Jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli illerdeki uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ile beraber 18 kişinin yakalandığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
" Hakkari, Diyarbakır, Antalya ve Aydın İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 5 gün içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 272 kilogram toz esrar, 103 kilogram eroin, 10 kilogram metamfetamin, 10 kilogram skunk ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirilerek 18 şüpheli yakalanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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