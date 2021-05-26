Son dakika haber: Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü
26.05.2021 16:33
Son dakika haberler: Japonya'nın Hokkaido eyaleti açıklarında Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı hayatını kaybetti.
Japonya'nın Hokkaido eyaleti açıklarında Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı hayatını kaybetti.
Japonya'da 9.7 tonluk balıkçı teknesi Daihachi Hokkoumaru ile 662 tonluk Rusya bandralı yük gemisi Amur'un Hokkaido eyaleti açıklarında yerel saat ile 06.00 sıralarında çarpıştığı bildirildi. Japonya sahil güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Monbetsu Limanı'nın 23 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen kazanın ardından balıkçı teknesi alabora oldu. Yük gemisinin mürettebatı kazayı yetkililere bildirirken, alabora olan teknedeki 5 balıkçının Amur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Balıkçılardan 3'ünün hayatını kaybettiği tespit edildi. - TOKYO
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