Son dakika haber: Japon polisi, eski Başbakan Abe'nin öldürülmesinde güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi - Son Dakika
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Son dakika haber: Japon polisi, eski Başbakan Abe'nin öldürülmesinde güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi

10.07.2022 13:13
Son dakika haber: Japon polisi, eski Başbakan Abe'nin öldürülmesinde güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi

Son dakika gündem haberine göre Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinde güvenlik açığı olduğu bildirildi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinde güvenlik açığı olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka, yaptığı açıklamada, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söyledi.

Tomoaki, "Acil olan, kapsamlı soruşturma ile ne olduğunu ortaya çıkarmak." ifadesini kullanarak, bölgeden sorumlu emniyet yetkilisi olarak gerekli adımları attığını kaydetti.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Japonya, en düşük silahlı suç oranına sahip ülke

2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor.

Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinden de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.

Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.

Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.

Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.

YORUMLAR
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Shinzo Abe: Japonya'nın en uzun süre başbakanlık yapan lideri geride nasıl bir miras bıraktı? Shinzo Abe: Japonya'nın en uzun süre başbakanlık yapan lideri geride nasıl bir miras bıraktı? AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Japon polisi, eski Başbakan Abe'nin öldürülmesinde güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi - Son Dakika

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