Son dakika haber... Japonların geleneksel çiçek süsleme sanatı "ikebana" ile doğa farkındalığı oluşturuyor - Son Dakika

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Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanı Neslihan Noyan, Japonya'da okulunda öğrendiği geleneksel çiçek süsleme sanatı "ikebana" ile doğa farkındalığına dikkat çekiyor.

ATO Congresium'da, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, "İkebana ile Doğa Farkındalığı Yaratmak" adlı oturuma katılan Noyan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Noyan, "Herkesin Japon geleneksel çiçek düzenlemesi diye bildiği ikebana, esasen sadece bir çiçek aranjmanı olmaktan öte doğa insan ve evren üçlüsünü birleştirerek, doğa farkındalığı yaratmayı sağlayan bir tür ritüeldir." dedi.

Japonya'da çeşitli geleneklere bağlı olarak gelişen ikebananın şu anda yaklaşık 3 bine yakın okulu bulunduğunu kaydeden Noyan, Ohara Ryu İkebana Okulunda eğitim aldığını belirtti.

Neslihan Noyan, Japonlar için çiçek ve doğanın çok önemli olduğuna işaret ederek, Japonların özellikle sakura, kiraz ağaçlarının açtığı dönemde dışarı çıkıp saatlerce çiçekleri izleyip, fotoğrafladıklarını aktardı.

"Japonlar orada yıllarca bulunmalarına rağmen hala nasıl bir çiçeğe sanki ilk defa görüyorlar gibi bakıyorlar?" diye bir arkadaşına sorduğunu belirten Neslihan Noyan, "Sakura ağaçları ancak yılda bir haftalığına açar, sonra gelen yağmurla ve rüzgarla çiçekler dökülür. Bu bize yaşamı anlatır. İnsanoğlunun yaşamı da tıpkı çiçekler gibidir. Bugün varız, yarın yokuz. Dolayısıyla bir çiçeğe bakarken hayatımızı düşünürüz. Hayatımızı nasıl anlamlı kılmalıyız, hayatımıza ne tür değerler katmalıyız, bunu anımsarız çiçekleri izlerken." yanıtını alması üzerine ikebanaya başladığını anlattı.

İkebananın, bildiğimiz çiçek aranjmanı gibi göründüğünü ifade eden Noyan, "Esasen ikebana kendini bilme, özünü bilmeye giden bir yoldur. Bunu Japonya'da öğrendikten sonra kendi kendime ant içtim, 'ülkeme döndükten sonra bunu yaygınlaştırmak ve doğa bilincinin doğa sevgisini aşılamak için canla başla çalışacağım.' Çok şükür şimdi Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanıyım ve birçok proje yürütüyoruz. Japon çiçek düzenleme sanatı, Japon çiçek izleme kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırma projesi ile uğraşıyorum." diye konuştu.

"Öğrencilerle doğa çalışmaları yapacağız"

Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanı Neslihan Noyan, Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yaparak, öğrencilere yönelik doğa çalışmaları yürüteceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Orman terapisi ile çocuklarımızı ormana götürüp çiçeklerle doğa ile buluşturacağız. Bu çok önemli biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir derler. Bunu da küçükten başlayarak eğer aşılayabilirsek, doğayı seven, sayan, ona saygı duyan, daha barış dolu ve huzur dolu nesiller yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. İklim krizine de önlem almak zorundayız. Buna da ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. İkebana, sadece dışarıda gördüğümüz o güzelliğin iç mekanda seyredilmesinden çok doğa bilincini, doğa sevgisini insanla buluşturan bir sanattır."

Neslihan Noyan, "Sakura Der ki - Bir Çiçekten Tavsiyeler" adlı bir kitap yazdığını da belirterek, kitapta sakura çiçeğinin insanoğlunu doğaya çağırarak, "bana gelin, beni sevin, anda kalın ve hoşça kalın." dediğini söyledi.