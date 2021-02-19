Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanlarından dörtlü zirve - Son Dakika

QUAD ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan Dışişleri Bakanlarının, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

QUAD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın Dışişleri Bakanları dün gerçekleştirilen dörtlü çevrimiçi zirvede bir araya geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar görüşmede bölgesel ve küresel konuları ele alırken, Motegi mevcut uluslararası düzende dört ülkenin önemi giderek artan bir role sahip olduğunu ifade etti. Motegi, bu ay başında yürürlüğe giren ve Çin'in sahil güvenlik güçlerine, ülkenin karasularına yasadışı yollarla girdiği düşünülen yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasadan duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.

Myanmar'da demokratik sistemin inşası ele alındı

Öte yandan, tarafların Doğu ve Güney Çin denizlerinde tek taraflı olarak statükoyu değiştirme girişimlerine karşı çıkma konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Ülkelerin ayrıca, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği), Pasifik ada ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile ilişki ve işbirliğini derinleştirmeye karar verdikleri öğrenildi. Myanmar'daki askeri darbenin ardından ülkede demokratik bir sistemi yeniden inşa etmenin önemi konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilen bakanların, Kuzey Kore ve Covid-19 salgını gibi küresel meseleler hakkında da istişarede bulunduğu bildirildi.

Motegi: "Kararlılığın göstergesi"

Motegi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada zirvenin Blinken'in ev sahipliğinde gerçekleştiğini belirterek, bunun yeni ABD yönetiminin özgür ve açık Hint-Pasifik hedefini gerçekleştirme konusundaki güçlü kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Çin'e karşı ittifak

QUAD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor. - TOKYO