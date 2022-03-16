Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ukrayna saldırısına tepki olarak Rusya'yı "ayrıcalıklı ülke" statüsünden çıkaracaklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına dünya kamuoyundan tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin ABD ve Avrupa'nın izinden giderek Ukrayna'ya yapılan saldırılara tepki olarak Rusya'yı "ayrıcalıklı ülke" statüsünden çıkaracağını açıkladı. Söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı öğrenildi.

"G7'de yer alan ABD ve Avrupa ülkeleri ile koordineli olarak Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulayacağız" diyen Kishida, hükümetin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından verilen kredilere erişimini engelleyeceğini de sözlerine ekledi.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin insanların hayatı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine dikkat çeken Kishida, "Ukrayna halkının yanında olduğumuzu göstermek ve uluslararası toplumun barış ve düzenini korumak için Rusya'nın oluşturduğu tehditlere asla boyun eğemeyiz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini yineleyen Kishida, Japonya'da zor zamanlarda kullanılan "Biz birbirimize yeteriz" sözünü hatırlatarak, Ukrayna'dan tahliye edilen mağdur insanlara yardım edeceklerini vurguladı.

(Burak Ersoy/İHA)