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Son dakika haber! Japonya Başbakanı Kişida'dan Kovid-19 ve ekonomi taahhütleri - Son Dakika

Son dakika haber! Japonya Başbakanı Kişida'dan Kovid-19 ve ekonomi taahhütleri

07.12.2021 07:43
Son dakika haber! Japonya Başbakanı Kişida'dan Kovid-19 ve ekonomi taahhütleri

Son dakika haberlerine göre Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "en kötüye" hazırlanacaklarını ve ekonomiyi ivedilikle rayına oturtmak için çalışacaklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "en kötüye" hazırlanacaklarını ve ekonomiyi ivedilikle rayına oturtmak için çalışacaklarını söyledi.

Başbakan Kişida, kazandığı 31 Ekim Temsilciler Meclisi (Şuugiin) seçimleri sonrası düzenlenen olağanüstü meclis oturumunda yaptığı ilk politika konuşmasında iç ve dış politikaya yönelik konuştu.

Ülkesindeki Kovid-19 vaka sayılarında düşük trende rağmen Kişida, bazı ülkelerde ortaya çıkan Omicron varyantı dahil risklere karşı uyarıda bulunarak, "Titiz tutumuzu koruyacağız" dedi.

Bu tutumu "Çatıyı onarma zamanı, güneşi parladığı zamandır" diye niteleyen Kişida, Kovid-19 ile mücadelede "en kötüye" hazırlanacaklarını ve ülke ekonomisini yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Kişida, "Omicron varyantının potansiyel riskleriyle mücadele etmek için dışarıdan girişleri askıya alma kararı verdim. Azami dikkat ve tedbirle virüsün üstesinden gelmek amacıyla pozisyonumuzu kararlılıkla koruyacağız" dedi.

Yeni dönemde ekonominin canlandırılması sürecinde "krize hazırlık amacıyla gerekli sarfiyatlardan tereddüt etmeyeceklerini" bildiren Kişida nüfus düşüşü, yaşlanma ve zayıflayan sanayi alanları gibi sorunlara karşı "dijital teknolojileri" yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Anayasa değişikliği müzakerelerine "yeşil ışık" yakacaklarını belirten Kişida, ulusal savunmada ise güvenlik stratejisini bir yıl içinde güncelleyeceklerini bildirdi.

Ana muhafelet Anayasal Demokrat Partisi lideri İzumi Kenta, hükümetin planladığı Kovid-19 önlemlerinin uygulandığı ve finansal yardımların halka ulaştığına yönelik gerekli takibatı sürdüreceklerini söyledi.

Togo Cumhuriyeti, Başbakan, Omicron, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Japonya Başbakanı Kişida'dan Kovid-19 ve ekonomi taahhütleri - Son Dakika


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