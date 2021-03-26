Son dakika haber! Japonya Başbakanı Suga'dan meşalesi yakılan Tokyo Olimpiyatları için "kararlılık" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Japonya Başbakanı Suga'dan meşalesi yakılan Tokyo Olimpiyatları için "kararlılık" vurgusu Açıklaması

26.03.2021 07:21
Son dakika haber! Japonya Başbakanı Suga'dan meşalesi yakılan Tokyo Olimpiyatları için

Son dakika gündem haberi... Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Fukuşima'da meşalesi yakılan Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin "kararlılık" mesajı vererek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Fukuşima'da meşalesi yakılan Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin "kararlılık" mesajı vererek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima'da yakılan olimpiyat meşale töreni sonrası başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Başbakan Suga, turnuvaya yönelik "kararlılık" mesajı verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında adımlar atarak "güvenli" olimpiyatları düzenleyeceklerini kaydeden Suga, turnuvanın organizesindeki taraflarla iş birliğinin önemine değindi.

Suga, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Metropol Valiliği, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi ile beraber çalışacağız ve salgına karşı tüm çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.

Ülke geneli 47 eyaleti 121 gün boyunca gezerek 23 Temmuz'da Ulusal Stadyum'a getirilecek olimpiyat meşalesinin etkisine değinen Suga, oyunlara yönelik arzuyu ülke genelinde artırabileceğini söyledi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyat, Fukuşima, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Japonya Başbakanı Suga'dan meşalesi yakılan Tokyo Olimpiyatları için 'kararlılık' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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