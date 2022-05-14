Son dakika haber | Japonya'da 26 kişinin öldüğü heyelanda "koordinasyon hatası" saptandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Japonya'da 26 kişinin öldüğü heyelanda "koordinasyon hatası" saptandı

14.05.2022 04:31
Son dakika haber | Japonya'da 26 kişinin öldüğü heyelanda "koordinasyon hatası" saptandı

Son dakika haberine göre Japonya'da geçen yıl 26 kişinin öldüğü sel ve heyelanın meydana geldiği Atami ilçesinde "afete karşı idari koordinasyon hatasının" tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da geçen yıl 26 kişinin öldüğü sel ve heyelanın meydana geldiği Atami ilçesinde "afete karşı idari koordinasyon hatasının" tespit edildiği bildirildi.

Temmuz 2021'de yaşanan afet ve müdahale sürecini inceleyen soruşturma heyeti, Atami ile bağlı bulunduğu Şizuoka eyaleti yönetimlerinin "etkin iş birliği yürütmediğini" saptadı.

İncelemelerin akabinde açıklanan raporda, heyelanın yaşandığı bölgede, doğal afet öncesi oluşan toprak yığınlarına karşı "en kötü senaryoya hazırlık yapılmadığının" tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, bölgede sürdürdüğü inşaat faaliyetlerinde, toprak yığılmasına yol açan emlak firmasının "yetersiz evraklarına karşı, yerel yetkililerin uygun tedbirler almadığı" kaydedildi.

İdari emir yayımlanmamış

Heyet, Atami yöneticilerinin, oluşması yıllar süren toprak yığınlarının "olası ani çöküşüne karşı önlem" amacıyla çıkarmayı planladığı idari emirden 2011 yılında vazgeçildiğini açıkladı.

Öte yandan heyet, "afete karşı idari koordinasyon hatasına" yol açan ilçe ile vali yönetimlerinin iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğini bildirdi.

Şizuoka Eyalet Vali Yardımcısı Takaşi Namba, olaya yönelik "sorumluluk hissettiğini" belirterek, "tavsiye edildiği üzere idari müdahale kapasitelerini düzelteceklerini" söyledi.

Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinin İzusan bölgesinde 3 Temmuz 2021'de meydana gelen afette 26 kişi ölmüştü. 1 kişiye ise ulaşılamamıştı.

Japon kamu yayıncısı NHK bir kişinin halen bulunamadığını aktardı.

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Kaynak: AA

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