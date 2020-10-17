Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış - Son Dakika

Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

17.10.2020 06:01
Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış, System.String[]

Son dakika haberi... Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, sonbahar festivalinin başlangıcı kapsamında Başbakan Suga'nın makamı adına tapınağa hediye gönderildi.

Tokyo'da iki gün sürecek festival kapsamında Suga, Şinto inancı tapınağına saksıda kutsal Masakaki çiçeği bağışladı.

Önceki Başbakan Abe Şinzo, tapınağa her yıl bahar ve güz festivallerinde hediyeler, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü 15 Ağustos'ta da maddi bağış gönderiyordu.

Tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış - Son Dakika

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