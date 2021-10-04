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Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti - Son Dakika

Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti

04.10.2021 04:39
Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Suga Yoşihide kabinesi istifasını sundu.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio'nun başbakanlığı üstlenmesi beklenirken, Suga Yoşihide kabinesi istifasını sundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Kişida'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Eylül 2020'den beri görevde bulunan mevcut kabine, toplu olarak görevinden ayrıldı.

Kişida, LDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek başlangıç noktası burası. Kararlılık ve direnç göstererek ilerleyeceğim" diye konuştu.

Parti içi seçimlerde Suga'nın yerine LDP başkanlığına seçilen Kişida'nın meclis oturumunda başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı almıştı.

Seçimlerde Kişida, rakipleri, Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek ipi göğüslemişti.

Muhtemel yeni kabine

Göreve gelmesi sonrası yeni kabineyi açıklayacak Kişida'nın, Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu mevcut görevlerinde tutması bekleniyor.

Kabine Baş Sekreterliğine Matsuno Hirokazu, Maliye Bakanlığına Suzuki Şuniçi'nin, Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Hagiuda Koiçi'nin getirileceği belirtiliyor. Yeni kabinede 3 kadın bakanın da yer alacağı kaydediliyor.

Selefi Suga'nın aksine, Kişida'nın, daha önce herhangi bir kabinede görevlendirilmemiş 10'dan fazla siyasetçiye sorumlu devlet bakanlıkları verileceği iddia edildi.

Meclisteki oylamanın akabinde İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle yeni kabine göreve başlayacak.

Liberal Demokrat Parti, Başbakan, Japonya, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Japonya'da Başbakan Suga kabinesi istifa etti - Son Dakika
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