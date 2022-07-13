Son dakika haber | Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı

13.07.2022 14:15
Son dakika haber | Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da polis, 8 Temmuz'da başkent Tokyo'da seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun öldürüldüğü bölgenin yakınındaki bir binada kurşun izi tespit edildi.

Japonya'da polis, 8 Temmuz'da başkent Tokyo'da seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun öldürüldüğü bölgenin yakınındaki bir binada kurşun izi tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, Abe'nin öldürüldüğü alandan yaklaşık 90 metre uzaklıktaki bir binanın duvarında kurşun izleri tespit edildiği belirtildi.

Kurşunun yakınlarda park eden seçim aracını delip geçtikten sonra, duvara çarpmış olabileceği aktarıldı.

Polis duvardaki ve araçtaki kurşun izlerinin aynı silaha ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Seçim kampanyasında öldürülmüştü

Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Abe'yi öldürdüğü belirtilen şüpheli Yamagami Tetsuya gözaltına alınmış, saldırıda kullanılan el yapımı silaha el konulmuştu. Polis zanlının evindeki benzer silahlara da el koymuştu.

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Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı - Son Dakika

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