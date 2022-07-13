Japonya 'da polis, 8 Temmuz'da başkent Tokyo 'da seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun öldürüldüğü bölgenin yakınındaki bir binada kurşun izi tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı - Son Dakika

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