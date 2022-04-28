Son dakika haber! Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e çıktı

28.04.2022 17:40
Son dakika haber! Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e çıktı

Bir son dakika haberine göre Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e yükseldi.

Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e yükseldi.

Hokkaido'da hafta sonu çıktığı gezide irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama çalışmaları sürüyor.

Japonya Sahil Güvenliği, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 3 kişinin daha ölü bulunduğunu açıkladı. Böylece ölü bulunanların sayısı 14'e yükseldi.

Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ile kalan 12 yolcuyu arama faaliyetleri devam ediyor.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Gezi teknesinin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.

Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmaya, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana eğildiği bilgisini paylaşmıştı.

Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e çıktı - Son Dakika


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