Son dakika haber | Japonya'da Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm - Son Dakika

Son dakika haber | Japonya'da Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm

02.12.2020 07:05
Son dakika haber | Japonya'da Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Norihisa Tamura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde bir günde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Norihisa Tamura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde bir günde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Bakan Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, son bir haftada yeni vaka sayısının 14 bini geçtiğine ve ağır hasta sayısının sürekli yükseldiğine işaret etti.

Yeni vaka sayısına bağlı olarak ağır hasta sayısının da daha artıracağından endişe ettiğini kaydeden Norihisa, "Kış mevsiminde vakalar nasıl yükselir göreceğiz." ifadesini kullandı.

Salı günü ülke genelinde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Norihisa, "En kötü duruma hazırlıklı olmalıyız. Ağır hasta sayımızın 500'e yaklaşmış olması gerçeği oldukça tehlikeli. Bu bir kriz algısı anlamına gelir." dedi.

Yerel idarelerin, "en kötü senaryoya" hazırlanmasının ve bu doğrultuda sağlık tesislerinin kapasitelerini güçlendirmesinin önemini vurgulayan Norihisa, sağlık sisteminin çökmemesi için aciliyet durumunun göz önüne alınması, yerel idareler ile merkezi hükümetin iş birliğini artırılması gerektiğini belirtti.

Evden çalışma uygulaması

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi de ülke çapında firma temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, salgın tedbirlerine yönelik görüşlerini paylaştı.

Nişimura, "Şimdi insanlar arasındaki teması sınırlandırma zamanı" diyerek, firmaların, personellerini evden çalışmaya sevk etmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan Tokyo Metropol Valisi Koike Yuriko, başkentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara, iç turizmi teşvik için yürütülen "Seyahate Çık" kampanyasına katılmamaları çağrısı yapacak.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 151 bin 742'ye, ölü sayısı 2 bin 206'ya yükseldi. Ülke genelinde 493 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 41 bin 311'e, Osaka'da 20 bin 591'e, Kanagawa'da 12 bin 715'e, Aiçi'de 10 bin 322'ye, Hokkaido'da 9 bin 75'e, Saitama'da 8 bin 528'e, Çiba'da 7 bin 67'ye çıktı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Japonya'da Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm - Son Dakika


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