İSTANBUL-JAPONYA'DA TÜRK İZLERİ BELGESELİ THY'NİN TÜM UÇUŞLARINDA YAYINLANACAK - Son Dakika

TÜRKİYE ile Japonya arasındaki tarihi ilişkileri ve ülkedeki Türklere ait izleri anlatan ilk belgesel olma özelliğine sahip olacak Japonya'da Türk İzleri Belgeseli? 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türk Hava Yolları'nın (THY) tüm uçuşlarında yayınlanacak.

Yapımı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce desteklenen, yönetmenliği ve yapımcılığı Umut Mete Soydan tarafından yapılan 45 dakika süreli belgeselde, Japonya ve Türkiye arasındaki önemli tarihi süreçler, dönüm noktaları ve Japonya topraklarındaki Türklere ait tüm izler ele alınıyor. Her iki ülkeden de önemli akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanan ve yapımı yaklaşık iki yıl süren belgesel, Türkçe ' İngilizce ' Japonca dillerinde gösterilecek. 2021 yılı Ekim ayında 13.Uluslararası Özbekistan Taşkent Film Festivali'ne Türkiye adına davet edilen tek belgesel seçilen, 5.Ulusal Palandöken Ödülleri'nde Yılın En İyi Belgeselini ödülü alan film, 2021 yılı aralık ayında Japonya Devleti Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen 'Japonya Festivali'nde yer alacak ve 2022 yılı mart ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin Tokyo Büyükelçiliğinde Japonya galası düzenlenecek. 1 Ocak 2022 itibariyle Türk Hava Yolları Uçak İçi Eğlence Sisteminde yer alacak belgesel uçak içi eğlence sisteminde, Türkçe ' İngilizce ' Japonca ve Özbekçe altyazılı olarak izlenebilecek.

BELGESELİN İÇERİĞİ

Yönetmenliği ve yapımcılığı Umut Mete Soydan tarafından yapılan 45 dakika sürecek Japonya'da Türk İzleri Belgeselinde Türkiye ile Japonya arasındaki ilk temaslar ve resmi ilişkilerin başlayış süreci yeri alacak. Belgeselde Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'da bıraktığı izler, Kaşiwazaki kentinde inşa edilen Türk Kültür Kasabası, Tokyo ' Kobe ve Nagoya Camileri, Yamada Torajiro, Abdülhay Kurban Ali ve Abdülreşit İbrahim gibi iz bırakan tarihi şahsiyetler de anlatılacak. Belgeselin ana temasını İran ' Irak Savaşı sırasında İran'da mahsur kalan Japonları kurtaran Türk Hava Yolları ekibinin iki ülkede bıraktığı duygu dolu izler oluşturuyor.