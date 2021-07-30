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Son dakika haber | Japonya hükümeti Covid-19 OHAL'inin kapsamını genişletiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Japonya hükümeti Covid-19 OHAL'inin kapsamını genişletiyor

30.07.2021 12:52
Son dakika haber | Japonya hükümeti Covid-19 OHAL'inin kapsamını genişletiyor, System.String[]

Son dakika habere göre Japonya'da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında gözlenen rekor seviyedeki artış nedeniyle 4 eyalette daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldı.

Japonya'da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında gözlenen rekor seviyedeki artış nedeniyle 4 eyalette daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldı. Karar kapsamında Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da da yoğun salgın tedbirleri uygulanacak.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın başkentte uygulanan olağanüstü hal (OHAL) altında geçtiğimiz hafta başladığı Japonya'da, rekor seviyede artış yaşanan vaka sayıları hükümeti harekete geçirdi. An itibariyle Tokyo ve Okinawa'da uygulanan OHAL'in kapsamının Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'yı içine alacak şekilde genişletilmesine karar verildi. Pazartesi yürürlüğe girecek uygulamanın 31 Ağustos'a kadar süreceği öğrenildi. Tokyo ve Okinawa'da süren ve 22 Ağustos'ta son bulması öngörülen OHAL'in süresinin de 31 Ağustos'a dek uzatılacağı açıklandı. Son gelişme ile birlikte ülkede OHAL kapsamına alınan eyaletlerin sayısı 6'ya yükseldi. OHAL kapsamında alkol ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirilecek. İçki servisi yapmayanlar dahil yerel saatle 20.00'da kepenk kapatmak zorunda olacak. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin çağrılarına uyan işletmeler, hükümet sübvansiyonlardan yararlanabilecek.

VALİLER TALEPTE BULUNMUŞTU

Tokyo'nun komşu eyaletleri Saitama, Chiba ve Kanagawa'nın valileri dün merkezi hükümetten eyaletlerinin OHAL kapsamına dahil edilmesi talebinde bulunmuş, Chiba Valisi Toshihito Kumagai düzenlediği basın toplantısında, virüsün hızla yayılması nedeniyle güçlü bir kriz duygusuyla hareket ettiklerini ifade etmişti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise kendilerine Covid-19 konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun görüşleri doğrultusunda ilgili kararı vereceklerini söylemişti.

VAKA REKORU KIRILMIŞTI

Dün 3 bin 865 enfeksiyonun kayda geçtiği Tokyo'da da 3 gün üst üste vaka rekoru kırılırken, Japonya geneli vaka sayısı da 2 gün üst üste rekor seviyeye ulaşmıştı. Japonya'da salgının başından bu yana ilk kez 10 bin sınırını aşan enfeksiyon sayısı dün 10 bin 699 olarak kaydedilmişti. Ülkede Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 904 bin 36'ya ulaşırken, can kaybı sayısı da 15 bin 188'e yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Son dakika haber | Japonya hükümeti Covid-19 OHAL'inin kapsamını genişletiyor

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Japonya hükümeti Covid-19 OHAL'inin kapsamını genişletiyor - Son Dakika


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