Son dakika haber... Japonya meclisi, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" kararı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Japonya meclisi, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" kararı kabul etti

02.03.2022 07:43
Son dakika haber... Japonya meclisi, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" kararı kabul etti

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" meclis kararı onaylandı.

Japonya'da, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" meclis kararı onaylandı.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini" beyan eden kararı kabul etti.

Kararda "En sert şekilde kınanan Rusya'nın işgalinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini açıkça ihlal ettiğine" dikkat çekildi.

"Statükoyu değiştirmek üzere tek taraflı güç kullanımına" karşı çıkılan kararda, Rus askerlerinin saldırıları "derhal durdurması ve Ukrayna'dan çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Ukrayna halkıyla "dayanışmanın korunduğunu" belirten karar, Japon hükümetinden "yaptırımlar yoluyla ivedilikle ve kararlı şekilde krize yanıt verilmesi" talep edildi.

Kararda, söz konusu "işgal", "sadece Avrupa'da değil, Asya dahil uluslararası toplum düzeninin temelini sarsabilecek oldukça ciddi bir durum" olarak nitelendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, meclis kararının onaylanmasının ardından, "G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde, güçlü yaptırımlar yoluyla uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.

YORUMLAR
500
Japonya'da piyasalar Rusya-Ukrayna savaşından endişe duyuyor Japonya'da piyasalar Rusya-Ukrayna savaşından endişe duyuyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Japonya, ABD nükleer silahlarını barındırmayı tartışıyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Japonya, ABD nükleer silahlarını barındırmayı tartışıyor

Temsilciler Meclisi, Japonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Japonya meclisi, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan' kararı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor
01:01 Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı
00:50 Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz
00:31 Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü
00:28 Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi
23:52 Zelenski'yi öldürme planı bozuldu! Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi "V taburu"nun yok edildiğini duyurdu
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 07:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Japonya meclisi, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" kararı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement