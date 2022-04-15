Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın - Son Dakika

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da Yamanote tren hattına bitişik bir apartmanda çıkan yangının ardından, seferler iptal edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Yamanote tren hattına bitişik bir apartmanda yangın çıktı. Demir yolunun Shin-Okubo İstasyonu ile Takadanobaba istasyonu arasında kalan bölümüne bitişik inşa edilen apartmanda çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Demiryolu işletmecisi JR tarafından 08.46 itibariyle hat üzerindeki tüm tren seferlerini geçici olarak askıya aldığını duyurulmasının ardından binlerce yolcu, tren istasyonlarında beklemek zorunda kaldı.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte hasar oluşmadığı tespit edilen tren hattında seferler daha sonra normalde döndü.

Öte yandan, apartmanda çıkan yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.