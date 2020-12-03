Son dakika haber | Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber | Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

03.12.2020 04:07
Son dakika haber | Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Japonya'da Parlamento, 2021'nin ilk yarısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halkın aşılanmasıyla ilgili masrafların hükümet tarafından karşılanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Japonya'da Parlamento, 2021'nin ilk yarısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halkın aşılanmasıyla ilgili masrafların hükümet tarafından karşılanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

Danışman Meclisi (Sangiin) bağışıklık ve karantina mevzuatını içeren mevcut kanunda değişiklik öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Buna göre, aşılanma yerel idareler tarafından uygulanacak ve Japonya hükümeti halkın aşılanmasına yönelik tüm masrafları karşılayacak.

Aşının sağlık sorunlarına sebep olması halinde, tedavi masrafları yine hükümet tarafından ödenecek. Aşı üreticilerinin, muhtemel zararlara karşı, tazminat ödemeleri de sağlanacak.

Hükümet, aşı ve aşının muhafaza edileceği soğutucuları dağıtacak, 2021'in ilk yarısında aşılamaya başlanmasına yönelik yerel idareleri bilgilendirecek.

Program, sağlık çalışanları ve yaşlıların öncelikli olarak aşılanmasını hedefleyecek.

Halka aşılanmaları yönünde kuvvetli çağrıda bulunulan tasarıya göre, hükümet bireylere, aşıların etki ve güvenliğinin yeterli seviyede kanıtlanamaması durumunda aşılanmayı reddedebilme hakkı sağlayacak.

Tasarının, ülke genelinde oturumu bulunan yabancıları kapsayıp kapsamayacağına dair ise açıklık getirilmedi. Kyodo Ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, oturumu bulunan yabancıların da ücretsiz olarak faydalanabilmesi bekleniyor.

Öte yandan kabul edilen diğer bir tasarıda, şubat sonrası Japonya'ya gelen yolcuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması halinde, karantina altına alınmaları yönetmelik de uzatıldı.

Başbakan Suga Yoşihide, gelecek yılın ilk yarısında ülke geneli oturumu bulunan 126 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söylemişti.

Japonya, üretimlerinin başarıya ulaşması halinde, toplamda 145 milyon aşı tedarik edilebilmesi amacıyla şimdiye dek Pfizer, Moderna, AstraZeneca ile toplam 6,4 milyar dolarlık mutabakata vardı.

Parlamento, Hükümet, Japonya, yerel, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor
Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti         
00:58
Bakan Kasapoğlu'ndan 3 gol atan İrfan Can'a: Maşallah sana Bakan Kasapoğlu'ndan 3 gol atan İrfan Can'a: Maşallah sana         
00:14
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 04:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Japonya Parlamentosu, Kovid-19 aşısının halka ücretsiz uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei