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Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon

21.02.2022 12:07

Gelen son dakika haberine göre JASAT'tan büyük operasyon Kilis'te, Jandarma Dedektifleri tarafından bir ay içerisinde 30 faili meçhul hırsızlık, aydınlatılırken, hakkında kesilenmiş hapis cezalarının da olduğu 34 kişi tutuklandı.

JASAT'tan büyük operasyon

KİLİS - Kilis'te, Jandarma Dedektifleri tarafından bir ay içerisinde 30 faili meçhul hırsızlık, aydınlatılırken, hakkında kesilenmiş hapis cezalarının da olduğu 34 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından son 1 ay içerisinde suçlulara göz açtırmadı. JASAT ekipleri 30 faili meçhul, 20 hırsızlık olayı, kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, kasten yaralama, enerji ve nakil kablo hırsızlığı, evden hırsızlık, bağ evinden hırsızlık suçlar aydınlatırken bu olaylara karışan 43 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu şüphelilerden 16 şahıs adli makamlarca tutuklandı. JASAT ekipleri ayrıca, çeşitli suçlardan kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, 5607 sayılı kanuna muhalefet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, silahlı terör örgütüne üye olma aranan 64 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan haklarında 8 aydan 15 yıla kadar hapis cezası bulunan 18 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Adli suçlara karışan ve hakkında UYAP yakalama emri bulunan toplamda 34şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon
Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon
Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon
Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon
Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon
Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon
Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon

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Jandarma, Kilis, JASAT, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: JASAT'tan büyük operasyon - Son Dakika
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