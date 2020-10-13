Son dakika haber... Johnson and Johnson Kovid-19 aşı denemesini durdurdu - Son Dakika

Son dakika haber... Johnson and Johnson Kovid-19 aşı denemesini durdurdu

13.10.2020 11:07
Son dakika haber... Johnson and Johnson Kovid-19 aşı denemesini durdurdu, System.String[]

Son dakika habere göre NEW Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) firması, bir katılımcının hastalanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemesine ara verdi.

NEW Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) firması, bir katılımcının hastalanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemesine ara verdi.

Merkezi ABD'de bulunan J&J'den yapılan açıklamada, bir katılımcıda "nedeni açıklanamayan" bir hastalığın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu hastalığın Kovid-19'a karşı geliştirilmeye çalışılan aşıyla bağlantısı olup olmadığının anlaşılması için 3. aşama klinik deneye ara verildiği ifade edildi.

Hastalıklar, kazalar ve diğer yan etkilerin, özellikle büyük çaptaki her klinik deneyin beklenen bir parçası olabileceğine dikkati çekilen açıklamada, şirketin doktorları ve güvenlik denetim kurulunun hastalığın nedenini belirlemeye çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, katılımcının mahremiyetinin göz önüne alındığı vurgulanarak söz konusu hastalıkla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Son aşamanın en geç 2021 başında sonuçlanması bekleniyordu

J&J'den 25 Eylül'de yapılan açıklamada, üretilen Kovid-19 aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiği belirtilmişti.

"Ad26.COV2.S" adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği kaydedilen açıklamada, son aşama olarak aşının 60 bin kişi üzerinde deneneceği, daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesine kullanım izni ve seri üretim için başvuru yapılacağı aktarılmıştı.

Firma yetkilileri, 3. faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı.

Hedef 1 milyar dozdan fazla aşının tedariki

Amerikan ilaç üreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

"Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerini ABD ve Belçika'da tamamlayan şirket, 3. aşamanın da başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Johnson and Johnson Kovid-19 aşı denemesini durdurdu - Son Dakika

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