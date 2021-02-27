Son dakika haber! Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Son dakika haber... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Bagrmi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivil bir araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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