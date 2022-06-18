Son dakika gündem: Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Karte-i Pervan bölgesinde Hindu ve Sih tapınağına sabah saatlerinde bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırganların düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade eden Takur, saldırıda bir Sih ile bir Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda 7 kişinin de yaralandığını kaydeden Takur, saldırı sonucu tapınağın bir bölümünün yandığı bilgisini paylaştı.

Saldırının şiddetiyle tapınağın çevresindeki evlerde de hasar oluştu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı tapınakta Hindu ve Sih dini mensuplarının gerçekleştirdiği bir tören sırasında yapıldı.

Taliban güçleri tapınağa giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Mart 2020'de de Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait bir tapınağa terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'daki Hindu ve Sihler

Afganistan'da yaşayan Hindu ve Sihlerin tarihi bin yıllık geçmişe dayanıyor. Topluluk mensupları genellikle ticaret ve tababetle uğraşıyor.

Afganistan'daki Sih ve Hindu nüfusu 1940'larda 250 bine kadar çıkmıştı.

Sovyet işgali sırasında 1979 yılında ve takip eden iç savaşlar nedeniyle toplum büyük ölçüde azaldı. Çoğu Pakistan veya Hindistan'a göç ederken, bazıları da Kuzey Amerika ve Avrupa'ya yerleşti.

Taliban, iktidarda olduğu 1996-2001 döneminde, Sihler ve Hinduları kimlik tespiti için sarı kol bantları takmaya ve evlerinin üzerine sarı bayraklar asmaya zorlamıştı.

Taliban, bu azınlığı İslam şeriatına göre "zimmet ehli" sayıp Afganistan'da yaşamalarına ve kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmişti.

Afgan Sihlerinin ve Hindularının çoğu, Afgan geleneklerini benimseyerek yerel kültüre ayak uydurdu. Peştuca veya Darice konuşmayı bilen azınlığın, kendi aralarında ise Pencabi dili yaygın.