Son dakika haber: Kabil'de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kabil'de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı

19.04.2022 11:50
Son dakika haber: Kabil'de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun yakınında ders çıkışında meydana gelen iki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun yakınında ders çıkışında meydana gelen iki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Başkent Kabil'in Daşte Barçi bölgesinde Abdurrahim Şahid Lisesi yakınlarında okul çıkışında iki patlama meydana geldi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamalar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

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Afganistan, Patlama, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kabil'de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kabil'de okul yakınında çifte patlama: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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