Son dakika haber... Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evinin önündeki bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü açıklandı - Son Dakika

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan evinin önünde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Staniksey, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Muhammedi'nin evinin önünde patlatmasının ardından diğer 4 saldırganın başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırganların gece saatlerinde etkisiz hale getirildiğini ifade eden Stanikzey, saldırıda Bakan Muhammedi ve ailesinin zarar görmediğini kaydetti.

Stanikzey, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını, bölgedeki evlerde yaşayan onlarca sivilin tahliye edildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yetkililer, saldırı sırasında Muhammedi'nin evinde başka illerden gelen bazı üst düzey yetkililerin olduğunu bildirdi.

Bombanın şiddetiyle Bakan'ın evinin çevresindeki birçok ev ve iş yeri de hasar gördü.

Terör eylemi protesto edildi

Bombalı saldırının ardından Kabil'de çok sayıda sivil tekbirler getirerek terör eylemini protesto etti.

Eyleme Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ve bazı diğer üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, eylemin son zamanlarda artan saldırılara tepki göstermek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.