Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Öte yandan Kabil'de dün de bir güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de hava kuvvetleri personeli olan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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