Kabil Havalimanı'na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale - Son Dakika

Afganistan'da ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı'na akın eden yüzlerce kişiye ses bombası ile müdahale edildi.

Afganistan'da Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce kişi tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı'na akın etmeye devam ediyor. Havalimanının kuzey kapısında toplanan sivillere, güvenlik güçleri tarafından ses bombaları ile müdahale edilirken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açıldığı bildirildi. Atılan bombalara, açılan uyarı ateşlerine rağmen halkın, havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden geleni yaptığı görüldü.

Havalimanındaki izdihamda 17 kişi yaralanmıştı

Kabil Havalimanı girişinde toplanan kalabalık arasında erken saatlerde izdiham çıktığı ve 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

(Abdul Haq Saljuq/İHA)