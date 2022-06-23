Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı

23.06.2022 11:02
Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı

Son dakika haber... Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 buçuk metre uzunluğunda internet ve haberleşme kablosu çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 buçuk metre uzunluğunda internet ve haberleşme kablosu çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kalayık Mahallesi'nde internet ve haberleşme kablosu çalınmasına ilişkin ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, olayı gerçekleştiren G.T., M.G. ve R.T. isimli şüphelilerin 54 AGP 644 plakalı kamyonet ile seyir halinde olduklarını tespit etti. Kontrol noktasında durdurulan araçta 1 buçuk metre uzunluğunda internet ve haberleşme kablosu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinde kabloları, Kalayık Mahallesi'nde mezarlık kenarından keserek çaldıklarını belirten şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika
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