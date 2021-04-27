İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yağ ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Umurbey Mahallesi ve Balabanlı Kavşağı mevkisinde bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, 1 dinamo düzeneği ve kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yanık yağ ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.