Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

27.04.2021 21:35

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yağ ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yağ ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Umurbey Mahallesi ve Balabanlı Kavşağı mevkisinde bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, 1 dinamo düzeneği ve kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yanık yağ ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Akaryakıt, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı
Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı         
21:35
THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek         
21:19
ABD'de iki koz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki koz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
19:47
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü         
18:46
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 22:01:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement