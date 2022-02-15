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Son dakika haber | Kaçak cep telefonu satan ve imei klonlayan 6 işyerine operasyon düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber | Kaçak cep telefonu satan ve imei klonlayan 6 işyerine operasyon düzenlendi

15.02.2022 12:00
Son dakika haber | Kaçak cep telefonu satan ve imei klonlayan 6 işyerine operasyon düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Burdur'da kaçak cep telefonu satışı ve imei klonlayarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 işyerine operasyon düzenlendi.

Burdur'da kaçak cep telefonu satışı ve imei klonlayarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında onlarca kaçak ürün ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Bucak ilçesinde cep telefonu ve aksesuarları satışı gerçekleştiren 6 işyerine operasyon düzenledi. 6 işyerinin kaçak cep telefonu satışı, imei klonlama işlemi yaparak haksız kazanç sağladığı ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 24 adet imei klonlanmış kaçak telefon, 65 adet yurt dışı menşeili kaçak telefon ekranı, 42 adet kaçak şarj cihazı, 30 adet kaçak kulaklık, 6 adet hard disk ve 76 adet data kablosu ele geçirildi. - BURDUR

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Kaçakçılık, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kaçak cep telefonu satan ve imei klonlayan 6 işyerine operasyon düzenlendi - Son Dakika


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