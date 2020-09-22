Son dakika haber: Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanan B.S. (43), Ş.S. (34) ve M.S. (23) gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanan B.S. (43), Ş.S. (34) ve M.S. (23) gözaltına alındı.
Çaycuma'ya bağlı Kerimler köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, B.S., Ş.S. ve M.S.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Operasyonda, tarihi eser niteliğinde kırmızı toprak matara ile kazıda kullanılan aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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