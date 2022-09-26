Son dakika haber... KAÇAK MİDYE AVCILARI, DALGIÇ POLİSLERE YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... KAÇAK MİDYE AVCILARI, DALGIÇ POLİSLERE YAKALANDI

26.09.2022 12:59

Son dakika haberine göre İZMİT'te kaçak midye avcılığı yaptığı ihbar edilen 3 kişi, dalgıç polisler tarafından suçüstü yakalandı.

İZMİT'te kaçak midye avcılığı yaptığı ihbar edilen 3 kişi, dalgıç polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında tutanak tutularak, idari para cezası uygulandı.

İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 'Kuş Cenneti' olarak bilinen sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen dalgıç polisler, suyun altında tespit ettikleri 3 kişiyi yakalayarak, karaya çıkardı. Dalgıç kıyafetleriyle karaya çıkan C.S., B.B. ve B.K. hakkında, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Haklarında idari para cezası uygulanan 3 kişi serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAÇAK MİDYE AVCILARI, DALGIÇ POLİSLERE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAÇAK MİDYE AVCILARI, DALGIÇ POLİSLERE YAKALANDI - Son Dakika
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