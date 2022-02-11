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Son dakika haber | Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber | Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

11.02.2022 00:30
Son dakika haber | Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, çok miktarda tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, çok miktarda tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon başlattı. Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Yeni Ferhadiye Mahallesinde bulunan S.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Jandarma, Kocaeli, Gölcük, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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