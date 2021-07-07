Son dakika haber: Jandarmadan lastik onarım, yıkama ve yağ değişimi istasyonuna baskın - Son Dakika

Eskişehir'de, lastik onarım, yıkama ve yağ değişimi istasyonuna yapılan baskında, çok miktarda bandrolsüz, hologramsız ve faturasız sigara, viski, çay ile av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini E.E. isimli şahsın yaptığı lastik onarım, yıkama ve yağ değişimi istasyonunda kaçak sigara satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine harekete geçti. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı - Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince işletmede yapılan aramada, 701 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız sigara, 1 adet bandrolsüz, hologramsız ve faturasız 70 cl'lik viski, 3,6 kilogram faturasız çay, 1 adet yiv ve setsiz av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 367 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.E. isimli şüpheli, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR