Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı

11.03.2021 17:26

Son dakika haberleri... Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı Hatay'da kaçak yolla Türkiye'ye giren 6 göçmen, trafik kazası yapınca jandarma ekiplerine yakalandı.

Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı

HATAY - Hatay'da kaçak yolla Türkiye'ye giren 6 göçmen, trafik kazası yapınca jandarma ekiplerine yakalandı.

Sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 6 düzensiz göçmen, Kırıkhan Kurtlusoğuksu, mevkiinde 33 ACU 035 plakalı araçla kaza yaptı. Kaza ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde yapılan 6 kişinin GBT sorgulamasında yasa dışı yolarla Türkiye'ye geçtiklerini belirledi.

Ekipler, çocuk yaştaki 6 göçmeni Hatay İl Göç İdaresine teslim ettiler. Olaya karışan Suriye uyruklu M.E.Ş., A.A.M ve bu araca gözcülük eden 31 RZ 649 plakalı araç sahibi A.A isimli şahıslarda ifadesi alındıktan sonra adliye sevk edildi.

Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı
Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı
Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı
Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı

Jandarma, Türkiye, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kaçak yolla Türkiye'ye giren göçmenler kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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