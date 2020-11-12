Son dakika haber: Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı

12.11.2020 09:51
Son dakika haber: Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada belirlenen şüpheliler araçla kaçtı, ancak ekiplerin B planı ile yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada belirlenen şüpheliler araçla kaçtı, ancak ekiplerin B planı ile yakalandı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 850 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma da şüpheli K.A, E.Z. ve F.K'nin il dışından Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu araç belirlenerek yol kontrol noktasında durdurulması planlandı. Yol kontrol noktasında ihtara rağmen durmayan araç için jandarma ekiplerinin B planı olarak gidebileceği değerlendirilen yol güzergahına yerleştirdiği ikinci tim devreye girdi. Yolda tedbir alan jandarma ekibi, aracı durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta narkotik köpeği Kadeh ile yapılan aramada zulalanmış 850 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı

Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak merkezinin detaylarını paylaştı: Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya Açık artırmaya çıkan 'Gülün Ruhu' isimli pembe elmas, 26 milyon dolara satıldı Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda         
09:36
Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi         
09:28
İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar         
08:53
Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı         
08:37
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Muharrem İnce: CHP, Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar         
23:10
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kaçan uyuşturucu tacirleri jandarmanın B planıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei