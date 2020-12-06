Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: "Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu" - Son Dakika

Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: "Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu"

06.12.2020 14:06
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın:

Son dakika haberlerine göre Antalya'da silahla kapıya dayanan eski kocasının elinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtulan yerleşik Rus vatandaşı 2 çocuk annesi kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Antalya'da silahla kapıya dayanan eski kocasının elinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtulan yerleşik Rus vatandaşı 2 çocuk annesi kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. A.K., "Kapıyı kırıp beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. KADES uygulaması sayesinde polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu" dedi.

Antalya polisini alarma geçiren olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan yerleşik Rus vatandaşı A.K. (35), evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.'nın evde olduğunu öğrenen Alper T.A. (40), tabancayla bina içerisine girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayıp oldukça korkan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., tabancasının süngüsünü çekerken çıkan kurşunla yanlışlıkla kendisini yaraladı.

Ekipler 3 dakika içerisinde olay yerine geldi

A.K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Şahsı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

Çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirdiler

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binadaki vatandaşlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip bina içerisine kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Neye uğradığını şaşıran Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Sol ayağından yaralanan Alper T.A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Operasyon esnasında bir Özel Harekat polisi de kulağından hafif şekilde yaralandı. Polise ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

"Hedef ben ve çocuklarımdı"

Antalya İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesi sonrası çıkışta gazetecilere açıklama yapan A.K., daha önceden eski eşiyle aralarında birçok tartışma ve tehditler yaşandığını anlattı. Son olarak eşinin bıçaklı tehdidi sonucu polise giderek şikayetçi olduğunu ve ardından KADES uygulamasıyla tanıştığını aktaran A.K., "Olay günü bize ulaşmaya çalışıyordu. Hedef ben ve çocuklarımdı. Kızımın ayağı kırık olduğu için akşam kayınvalideme getirmiştim. Annesine diyordu ki, 'Sen kenara çekil ben kapıyı kıracağım. Ayşe ve iki kızımı öldüreceğim, öyle gideceğim' dedi. Özel harekat geldi. 4'üncü kattaydı. 3'üncü kata kadar polis ekipleri geldi ancak silahlı olduğu için onlar çıkamadı. Çünkü silahla etrafa ateş ediyordu. İtfaiye yardımıyla diğer özel harekat ekibi içeriye gaz bombası attı ve onu etkisiz hale getirdi" dedi.

"Bugün burada olmayabilirdim"

KADESİ'i kullanmanın zaman yönünden çok büyük bir avantaj olduğuna değinen A.K., şunları söyledi:

"Daha önce polisi aradığımda 15-20 dakikada geliyorlardı. Çünkü adres vermekle uğraşıyorduk ya da konuşmak zorunda oluyorsunuz fakat buna müsaadenin olmadığı durumlar oluyordu. Ama mağdur kadınlar konumunu açık tutup KADES uygulamasını kullanırlarsa 3 ya da 5 dakikada ekipler geliyorlar. O kapı zaten çatlamıştı, çünkü koşarak gelip kapıya tekmeler atıyordu. Uygulama yüklü olmasaydı ve normal polisi arayarak çağırsaydım belki 15-20 dakika zaman kaybı olacaktı. ve bu zaman içerisinde o kapı kırılırdı ve üçümüz de ölmüştük. KADES uygulamasıyla polislerin 3 dakikada gelmesiyle biz de kurtulmuş olduk. Polis ekiplerinden Allah razı olsun. Bugün burada olmayabilirdim." - ANTALYA

Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu
Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu

Antalya, Polis, Kadın, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: 'Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı
Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak         
13:50
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 14:29:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! KADES sayesinde hayatta kalan yerleşik Rus uyruklu kadın: "Polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei