KADIKÖY'DE 10 SANİYEDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

KADIKÖY'de 2 hırsız 10 saniyede yaklaşık 250 bin lira değerindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 19 Eylül Pazartesi gece saatlerinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosiklet, iki hırsız tarafından 10 saniye içerisinde çalındı. Şüphelilerden biri kendi motoruyla, diğer şüpheli çaldıkları 34 ELL 885 plakalı motosikletle kaçtı. O sırada iş yerinde olan dükkan sahibi ve arkadaşları durumu fark edip hırsızların peşinden koştu. Polis çevirmesinden kaçmak için şüpheliler hız yapınca, hız cezası yazılmasına da neden oldu. Şüphelilerin motosikleti 10 saniyede çalıp kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin piyasa değerinin 250 bin lira olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.